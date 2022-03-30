拜登李顯龍會晤　強調印太和平穩定與南海航行自由

美國總統拜登（Joe Biden）和新加坡總理李顯龍在美國時間3月29日在白宮進行會談，兩人就美新關係、亞太地區議題、印太地區議題及烏克蘭局勢等交換意見。兩人會後出席聯合記者會。



兩人會面前亦有一同發表講話，李顯龍稱他們會就烏克蘭問題交換意見，以及談及事件之於亞太區的意義。

他稱，新美關係對美國來說是重要的，因這對美國在亞太地區的存在有幫助、加強它與區內很多朋友的關係，並加強它們的在區內戰略利益。

拜登會前亦提及，他們將討論一些重要議題，如美國-東盟（ASEAN）關係、維護海上自由、促進緬甸回歸民主，並在美國與新加坡推進包容性和可持續的經濟增長。

圖為2022年3月29日，美國總統拜登（右）與到訪華盛頓的新加坡總理李顯龍會面，兩人會後在白宮東廳出席聯合記者會。他們之前在白宮橢圓形辦公室會面。（Getty）

兩人會面後一同會見記者，稱已討論關於印太地區和平與穩定的、廣泛的關切，包括確保所有區內國家、包括中國堅持實現自由開放的區域的原則。拜登稱，新加坡和美國都致力於維護南海的航行自由和海上貿易暢通無阻。

兩人都稱俄羅斯入侵烏克蘭是不可接受，又促朝鮮勿再作進一步的挑釁，以及為認真與可持續的外交而回歸談判桌。

李顯龍則在講話中表示，新加坡對美國提議的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework）表示歡迎。他稱，在演變中的區域經濟架構中，印太經濟框架將加強美國的參與。

他稱美國內部有一種共識是，想與中國接觸，正努力與中國發展、嘗試發展一種穩定、可預測的雙邊關係。與此同時，美國亦想與亞太其他國家不僅在戰略和安全問題上，且在經濟合作和貿易、其他投資、環境和可持續性的聯繫方面，也參與其中。