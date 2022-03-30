巴基斯坦總理伊姆蘭汗面臨不信任投票 　執政聯盟失多數黨地位

巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmad）3月29日表示，國民議會將於4月3日進行對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任投票。他領導的執政聯盟也將失去在國民議會的多數黨地位。



反對派3月28日在國民議會提出對伊姆蘭汗的不信任動議。國民議會將於3月31日進行辯論。

國民議會有342名議員，須有172名議員投下不信任票，對伊姆蘭汗的不信任投票才可通過。若投票獲通過，伊姆蘭汗將被罷免，他的政府會被推翻。

The united opposition and MQM have reached an agreement. Rabta committee MQM & PPP CEC will ratify said agreement. We will then share details with the media in a press conference tomorrow IA. Congratulations Pakistan. — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) March 29, 2022

原屬執政聯盟的統一民族運動黨（MQM）決定與執政聯盟分道揚鑣，他們3月30日與反對派巴基斯坦人民黨（PPP）達成協議。在MQM加入後，反對派在國民議會的議席數量增至177個。而伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）領導的執政聯盟只餘下164個議席、失去多數黨地位。