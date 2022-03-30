戴琪指美國擬改變對華貿易戰略強調經濟獨立　北京促停止單邊霸淩

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）3月30日建議，作為對中國這個亞洲強權的戰略改變，華府應專注於實現經濟從中國獨立，而非向北京施壓以改變其不公平貿易的做法。中國外交部發言人回應稱，所謂扭曲市場行為的帽子扣不到中國頭上，促美方停止單邊霸淩和長臂管轄行徑。



法媒報道，戴琪即將向國會眾議院議員講話，根據她預先向傳媒分享的講話內容副本，戴琪表示：「雖然繼續向中國敞開對話之門，我們也需要承認這項協議限制，並翻過這頁專注於改變其（中國）行為的老劇本。」

美國貿易代表戴琪3月21日在馬里蘭州巴爾的摩會見傳媒。（AP）

戴琪認為，考慮到在前任政府簽署的貿易協議下，華府無力強迫中國改變商業慣例，新做法必須「包括大力捍衛我們的價值與經濟利益，免受中國不公平經濟政策與做法帶來的的負面影響」。

她表示：「要真正促進美國競爭力，我們呼籲國會快點通過兩黨創新法案（Bipartisan Innovation Act）」。這是一項促進關鍵科技生產的法案。

中國外交部發言人汪文斌30日主持例行記者會時稱，中國政府一貫支持以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體系，尊重市場規律，反對保護主義，致力於促進全球經濟和貿易健康穩定發展。

汪文斌稱，所謂扭曲市場行為的帽子扣不到中國頭上，美方確實需要翻開新的一頁，停止泛化國家安全概念，停止濫用自身技術優勢和全球的金融霸權無理打壓別國企業，停止單邊霸淩和長臂管轄行徑，這樣的行為嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，損害他國利益，破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定，損人也不利己。