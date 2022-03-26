戴琪：不坐等中國決定　將積極施壓北京　英媒：或啟動新貿易調查

美國貿易代表戴琪3月25日稱，美國將積極施壓中國，要求其改變扭曲市場的貿易行為，不會坐等中國做出決定。



戴琪本週接受英媒採訪時稱，正在準備對華貿易政策的最新做法。她沒提供具體細節，但也稱美國需要新的、更有效的工具來捍衛國家經濟利益，加強面對中國的競爭力。

戴琪說：「我們不會停止敦促中國改革和改變，但我們沒辦法繼續坐視不理，等待中國做出決定。我們需要翻開遊戲規則的下一頁。」

美國貿易代表署（USTR）此前向國會提交報告，指控中國加倍進行有害的貿易和經濟行為。另外，美國指控根據雙方簽訂的一階段貿易協議，中國並沒按照規定，購買價值2,000億美元的美國商品與服務。

英媒知情官員稱，美國下一步考慮對中國啟動貿易調查，這可能導致新一輪關稅或商品禁運。

戴琪：圖為2021年4月28日，美國貿易代表戴琪在國會發言。（Getty）

戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）資深顧問賴因施（William Reinsch）認為華府還可能依據1930年關稅法337條規定，對中國違反知識產權保護的行為採取行動。此外，美國國會也考慮立法，設置加強保護商業機密的措施，並加強調查與排他程序。CSIS這家美國智庫設於華盛頓。

擔任美國貿易代表1年，部分美國公司高層對她上任後美國對華懲罰進展緩慢感沮喪，且美國對中國商品貿易逆差在去年增14.5%，達到3,553億美元，為2018年以來最大。

戴琪就這方面的挫折感予以承認，但她也稱，美國過去一年解決與他國的長期爭端，如美國與歐盟、英國長達17年的空中巴士（Airbus）補貼爭議，以及和歐盟、英國與日本多年的鋼鐵關稅問題。她稱這正是為日後應對中國更多威脅而做出的努力。