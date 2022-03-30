王毅與俄外長會晤同意擴大合作　中國外交部：反對霸權無上限

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月30日在安徽屯溪會晤。俄媒引述俄外交部稱，兩國同意擴大合作。中國外交部則在談到中俄關係時表示，中俄合作無上限，反對霸權無上限。



中國外交部發言人汪文斌30日主持例行記者會時稱：「中俄合作無上限，我們爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。」

國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯外交部說，在「艱難的國際環境」下，俄羅斯和中國在30日舉行的俄中外長會中同意擴大合作，合作內容包括建立外交政策協調，還有在全球事務上維持一致立場。

俄羅斯衛星通訊社報道，拉夫羅夫在會晤時稱：「我們正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段。我相信，在這一階段之後，國際形勢會大為明朗，我們會與你們一道，與我們其他志同道合的國家一起，走向多極、公正、民主的世界秩序。」

中俄關係：俄羅斯外交部3月30日發布關於中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤的影片截圖。（Twitter@MID_RF）

拉夫羅夫強調，俄方對俄中關係穩定和可持續發展感興趣，總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平就此達成共識。

🇷🇺🇨🇳 С.В.#Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И: Будем вместе с Вами двигаться к многополярному и демократическому миропорядку.



🤝 Заинтересованы в том, чтобы наши отношения с #КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться.



🔗 https://t.co/Bw3KGMsY6I pic.twitter.com/pRGnRSWgpQ — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 30, 2022

他說：「今天我們將考慮採取具體步驟，使所有這些協議逐步得到執行。」

俄羅斯外交部還指，兩人均表示，美國及其盟友對俄羅斯實施的非法單邊制裁會適得其反。