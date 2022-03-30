俄烏局勢恐「火燒後欄」　高加索地區迫俄羅斯另闢戰線？

正當全球目光聚焦在持續拉鋸的俄烏戰爭之際，位於南高加索地區、存在主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，下稱「納卡地區」）近日亦戰火重燃，亞美尼亞指責阿塞拜疆切斷對該地區的天然氣供應，並且揮軍入侵；當地親俄武裝領袖更於日前親函俄羅斯總統普京求援。外界如今高度關注，俄羅斯會否因該區局勢而面臨烏克蘭以外的新戰線。



納卡地區位處於獲得土耳其支持的阿塞拜疆，但當地人普遍支持親俄的亞美尼亞。2020年爆發軍事衝突後，俄羅斯、亞美尼亞、阿塞拜疆三方簽訂停戰協議。同年11月，部署在亞美尼亞的俄軍第102軍事基地，在停火後肩負納卡地區的維和任務。

但隨着烏克蘭戰事吃緊，該基地部分駐軍已調派至西線參戰，無可避免削弱維和部隊的力量，令阿塞拜疆有機可乘。上周四（3月24日），阿塞拜疆被指越過界線，入侵俄軍維和部隊負責區域並繼續推進，期間還出動無人機攻擊。

納卡地區近期戰火重燃。(Getty)

兩日後，控制納卡地區的阿爾特薩赫共和國（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）發表聲明，促請俄方「除了鎮壓阿塞拜疆的侵略，使之撤回初始的位置外，需要相應增加俄羅斯維和特遣隊人數及軍事裝備數量」，否則不足以在阿塞拜疆軍事活動擴張下，全面執行維和任務。

俄羅斯國防部其後指控阿塞拜疆違反協議，派軍擅闖俄國維和部隊管制區內的一條村莊，設立哨站及持續逗留；還有利用無人機施襲，試圖重新掠地，釀成3死15傷。這也是自2020年三國就納卡地區衝突達成停火協定以來，俄羅斯首次公開指責另一協定方違反停火協定。

紹伊古已和亞美尼亞及阿塞拜疆國防部長商討納卡局勢。(Getty)

俄軍維和部隊指揮官嘗試化解緊張局勢，促請阿軍返回原來位置。國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）則致電亞美尼亞及阿塞拜疆國防部長，商討納卡局勢及恢復地區穩定等問題。此外，俄國外交部對該地區緊張局勢不斷升級表示「極度擔憂」，敦促各方保持克制，嚴格遵守停火協議。

阿塞拜疆一方則反稱俄方指控純屬「片面之詞」，阿國國防部指責亞美尼亞士兵試圖襲擊己方士兵，對俄方撤軍的要求感到遺憾，反要求對方完全撤走納卡地區剩餘亞美尼亞軍隊及非法武裝部隊。

納卡地區有80%以上人口為亞美尼亞人。(Getty)

納卡地區前途未卜...

納卡地區曾為俄羅斯帝國一部分，蘇聯時期則成為阿塞拜疆的自治州，但當地有80%以上人口為亞美尼亞人。

蘇聯解體前後的1988年2月至1994年5月之間，當地發生不斷升級的暴力衝突，阿塞拜疆與亞美尼亞雙方互相指責對方進行種族清洗。領土爭端的最終結果是，在阿塞拜疆宣佈從蘇聯獨立並撤銷該飛地的自治權的同時，佔多數的亞美尼亞人投票從阿塞拜疆分離，並在這一過程中宣佈該地為納戈爾諾-卡拉巴赫共和國。亞美尼亞最終全面控制着當地大部分地區，還佔領控制着飛地以外阿塞拜疆約9%的領土，而這場戰爭造成3萬多人喪生。

納卡地區過去不時有零星衝突。(Getty)

其後，圍繞納卡地區的歸屬問題，經常引發零星衝突。阿塞拜疆與亞美尼亞更於2020年9月發動了為期六周的戰爭，造成6,500多人喪生。當時參戰雙方背後，均各自有土耳其和俄羅斯勢力撐腰。阿塞拜疆在土耳其供應的無人機支援下於戰事中佔據上風，迫使亞美尼亞屈服。同年11月，兩國聯同居中斡旋的俄羅斯締結停火協議，三方協定首五年由俄羅斯派近2,000名維和部隊在區內部署，納卡地區自此被阿塞拜疆包圍，只有一條5公里長的走廊連向亞美尼亞。

儘管過去多次達成了和平協議，惟許多問題仍然懸而未決，例如分離地區的法律地位、當地亞美尼亞人前途等。如今，有分析認為倘若阿塞拜疆部隊跟俄國維和部隊發生進一步軍事衝突，或將牽動俄羅斯在烏克蘭以外再闢一條新戰線。

外界關注納卡地區會否令莫斯科陷入新戰線。(Getty)

格魯吉亞或有機可乘？

事實上，除了阿塞拜疆的潛在新戰線外，該地區另一個國家格魯吉亞也有可能蠢蠢欲動，引起了俄羅斯的高度警惕。現階段，俄方想必希望透過外交方式解決納卡地區的問題，以免引起連環效應，令格魯吉亞有可乘之機。

由於駐南奧塞梯的俄軍近衞第4基地部隊，日前通過高加索山隧道前往烏克蘭，削弱震懾格魯吉亞的力量。近期，格魯吉亞高調表態聲援基輔。有意見認為，現時俄軍調兵西線令高加索防務空虛，一旦納卡地區衝突持續，格國或趁機發難，借勢收復2008年被俄軍控制的南奧塞梯及阿布哈茲，或令地區的衝突進一步擴大。

格魯吉亞或趨機收復南奧塞梯，圖為2008年當地民眾支持總統對抗俄軍的活動。(Getty)

總括而言，高加索地區隨着俄烏戰事爆發，開始受到更多的全球關注。一方面，在西方大力制裁俄羅斯的背景下，歐盟開始尋求阿塞拜疆擴大天然氣供應。而阿塞拜疆連接歐洲的天然氣管道經過土耳其，由於土耳其在2020年的納卡戰爭中扮演重要角色，通過提供先進武器和軍事訓練協助阿塞拜疆取得優勢，從而介入南高加索地區事務。

另一方面，土耳其在近年陷入經濟危機及貨幣幣值崩盤後，也開始調整高加索地區的策略。當前，由於俄烏衝突下，亞美尼亞和阿塞拜疆紛紛出於各自的原因而進一步改善或加深對土關係，這難免令土耳其更多涉足高加索地區事務，或許令整個地區的局勢變得更加複雜難測。