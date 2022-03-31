中國公民因在美國參與「獵狐行動」被控

中美關係最新消息：又有一名中國公民在美國參與「獵狐行動」而受到起訴。中方此前對此表示堅決反對。



英媒報道，美國檢察官3月30日對一名參與「獵狐行動」的中國公民提出指控。

曼哈頓聯邦法院公布的一份起訴書顯示，53歲的孫海英（音譯）被控兩項罪名，包括密謀充當中國政府未註冊的代理人，以及充當中國政府未註冊的代理人。

第一項罪名若成立最高可判處5年監禁，第二項罪名最高可判處10年監禁。

孫海英被控大約從2016年10月到2017年5月期間，在美國代表中國政府對「獵狐行動」針對的目標施壓、威脅，並僱傭私人偵探收集這些人的個人訊息，並將這些訊息提供給中國政府。

美國檢察官說，聯邦調查局一直在調查在中國政府指示下參與「獵狐行動」或「天網行動」的人員。

美國檢察官在一份聲明中說，孫海英目前在中國「逍遙法外」。尚不清楚他何時離開美國，也無法立即聯絡到他置評。

中國駐華盛頓大使館與中國外交部尚未做出回應。

針對美國接連起訴多名參與「獵狐行動」的中方人員，中國外交部發言人此前曾表示，中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，有關行動無可非議。美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，中方對此堅決反對。