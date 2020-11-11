加媒稱「獵狐行動」威脅華人社區　中方斥報道別有用心

中加關係持續緊張。針對加拿大安全情報局（CSIS）警吿中國「獵狐行動」將加國華人社區作為目標的報道，中國駐加拿大大使館發言人駁斥報道無視基本事實，別有用心。

中共開展的「獵狐行動」，已拘捕數千名逃往境外的涉案人員。（新華社）

加拿大《環球郵報》11月10日發表題為《加拿大安全情報局警吿中國的「獵狐行動」將加華人社區作為目標》的文章引發關注。中國駐加拿大大使館發言人駁斥該文無視基本事實，別有用心地對中方開展國際追逃追贓、打擊跨國犯罪等進行污衊抹黑，中方對此堅決反對。

根據中國駐加拿大大使館網站消息，發言人稱，合作打擊包括腐敗在內的跨國犯罪、拒絕為犯罪嫌疑人和非法資金提供「避罪天堂」是國際社會共識，開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業。

發言人說，近年來，中方先後與120多個國家和地區合作追回外逃疑犯，合作中嚴格遵守國際法和國際司法執法慣例，充分尊重他國司法主權開展合作，依法保障疑犯合法權益，得到廣泛支持和充分肯定。

發言人駁斥《環球郵報》對中國的抹黑根本站不住腳，並奉勸加個別媒體恪守職業道德，停止發表不負責任的言論。

加拿大安全情報局官員近日向加媒表示，北京經常使用臥底的國安官員和「可信任的代理人 」或第三方，針對加拿大華人社區的成員，試圖讓異見人士閉嘴，包括威脅要報復他們在中國的家人。

加拿大安全情報局的官員稱，這些在加拿大進行的非法活動是中方在全球進行的恐嚇運動的一部分，並對加拿大的主權和加拿大人的安全構成了威脅。其中最引人矚目的是自2014年以來一直執行至今的「獵狐行動」。

此前，美國司法部和聯邦調查局10月28日宣布對8名充當中國代理人並在美國參與「獵狐行動」的人士提出起訴，其中5人被捕。美國政府指責北京在美國領土非法執法並監控和騷擾美國公民與永久居民。據悉，這是美國首次對參與「獵狐行動」的人員提出起訴。

據《環球郵報》報道稱，加拿大安全情報局也就同一問題發聲，並首次公開承認，中國對加拿大華人社區成員使用的威脅和恐嚇手段與「獵狐行動」中使用的手段類似。

加拿大安全情報局媒體關係負責人湯森德（John Townsend）向該報表示，雖然中國可能是想脅迫一些在逃罪犯回國，但「這些手段也可以作為掩護，無論一個人身處何地，都可以用來壓制不同意見，向政治對手施壓，並灌輸對國家權力的普遍恐懼」。