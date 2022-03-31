英國醫院照顧不當　9孕婦201嬰死亡　政府公開道歉

英國一大型產科醫院醜聞的調查報告在3月30日發布，201名嬰兒出生時因未獲妥善照顧而死，另有9名孕婦本可獲得更好照顧，卻無法活着出院。英國政府公開道歉。涉案醫院位於英格蘭中部什羅普郡（Shropshire）。



圖為2019年11月，鏡頭下的Royal Shrewsbury Hospital。這家英國大型婦產科醫院爆出醜聞，有嬰兒及孕婦因所獲照顧不當而死。英國政府終於在2022年3月公開道歉。（AP）

報告列出2000到2019年這20年期間，國民保健署（NHS）信託基金轄下施魯斯伯里和特爾福德醫院信託（Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust）一些駭人聽聞的病例。這涉及1,486個家庭。

個案主要集中在Royal Shrewsbury Hospital及Princess Royal Hospital。

這醫療集團的新生嬰兒死亡率高，引起外界注意，政府部門2017年下令調查，內文中列出死產、早夭或腦部嚴重受損的個案。

奧肯登審查由助產士奧肯登（Donna Ockenden）負責率領，她批評醫院的信託稱，它是一個未能做調查、未能學習和未能改進的信託。

圖為2022年3月30日一份英國政府報告出爐後，受害者或家屬忍不住流淚。英國一大型婦產科醫院爆出醜聞，201名嬰兒出生時因未受到妥善照護而死亡。英國政府因此公開道歉。（AP）

院方被指草菅人命

報告內文稱，12名在生產過程死亡的產婦當中，有9人本可獲得好更多的照護，另外有些產婦本應接受剖腹產，卻以自然分娩誕嬰。

奧肯登稱院方奉行壓低剖腹產率的策略，即使這可能會導致嚴重問題

一些新生嬰兒經過創傷性產鉗分娩後，部份顱骨破裂、骨折或腦性麻痹。還有些新生兒因缺氧而導致永久性腦損傷。

一個令人震驚的案例是，報告指有關新生兒臨床需求的重要筆記，竟是寫在便利貼上的——後來更被清潔工清走了。

報告稱，498個死產個案被檢視及評級，當中四分之一在孕婦保健方面有重大或大問題——如它們處理得當，結果或將不一樣。

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）在國會發言時公開道歉：「對於那些傷心欲絕的家庭，我為此抱歉。」

他也在發言中表示，那些涉及嚴重與重複失誤的人，將會被追究責任。