烏克蘭｜澤連斯基稱與俄羅斯談判「只是空談」沒有具體內容

在俄烏雙方下一輪談判將於4月1日恢復的消息公布後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體發布視頻訊息表示，與俄羅斯的談判「只是空談」。



據美國有線電視新聞網（CNN）3月30日報道，烏克蘭總統澤連斯基30日晚間在社交媒體上發布的視頻訊息中表示，與俄羅斯的談判過程只是空談，沒有任何具體內容。

澤連斯基還表示，俄羅斯軍隊從基輔和切爾尼高文浩「所謂的撤退」不是撤退，而是烏克蘭軍方工作的成果。

「還有其他說法是稱俄羅斯軍隊從基輔和切爾尼高文浩撤出，以及佔領者在這些領土上的活動減少。這不是撤退，這是我們的捍衛者努力的結果，他們把他們推了回去」，澤連斯基說。

他接着稱，俄羅斯軍隊正集中在頓巴斯地區進行新的攻擊，並表示烏克蘭人「已為此做好準備」，「我們不會放棄任何東西，我們將為我們的每一米土地而戰」 。

澤連斯基敦促公眾不要批評烏克蘭武裝部隊的表現，他說：「如果有人認為他或她可以教我們的軍隊如何戰鬥，如何對抗敵人，最好的辦法就是自己去戰場，不是從家裏的沙發上或逃到的安全地方——而是從真正的戰場，展示你的戰鬥能力。」

俄羅斯3月29日表示，將縮小在烏克蘭首都基輔及另一北部城巿切爾尼高文浩的軍事行動。但30日其他城巿的戰況仍然激烈，作為戰略要塞的中部黑海城巿馬裏烏波爾繼續成為俄軍重點圍攻之地。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）29日晚與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）進行了一小時的通話，普京表示，除非當地烏軍棄械投降，否則俄軍不會停止對馬裏烏波爾的轟炸。

另一方面，俄烏談判烏方代表團成員、烏克蘭人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamiya）表示，俄烏雙方的談判將於4月1日以視頻形式恢復，一周後兩國代表團將制定更加詳細的條約草案，同時推動儘快實現俄烏總統會面。