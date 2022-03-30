俄羅斯稱不會討論克里米亞命運　烏克蘭指俄軍走後才能就和約公投

俄羅斯與烏克蘭的談判仍然持續，克里姆林宮3月30日表示，歡迎烏克蘭透過書面形式提出各項要求以結束衝突，但也強調俄方不會與任何人討論克里米亞命運問題。烏克蘭談判代表同日則表示，關於和平條約的公投只有在俄軍撤退後才能舉行。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）30日對記者說，俄方沒在俄烏談判中發現任何真正有希望或看來像有突破的事，未來還有一段很長的時間須做工作。

據烏克蘭提出的新方案，建議就克里米亞地位問題設15年磋商期，但佩斯科夫稱，克里米亞是俄羅斯的一部份，根據俄羅斯憲法，俄方不能與任何人討論俄方領土的命運。

據央視新聞報道，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）30日則表示，保持烏克蘭的領土完整是毫無疑問的，又指關於和平條約的公投，只有在俄羅斯軍隊撤退至2月23日的陣地後才能進行，只有在公投之後，和平條約才能得到各國議會的批准。

他稱，由於烏克蘭軍隊取得的戰果，俄羅斯在談判中已經不再使用最後通牒。波多利亞克又指，防止侵略的舊國際體系已經失效，需要建立新的有效機制。