中國阿富汗巴基斯坦3國外長會晤　王毅：三方應重啟合作機制

中國國務委員兼外長王毅3月30日在中國安徽屯溪，主持中國、阿富汗、巴基斯坦外長會晤。王毅稱，當前形勢下，中阿巴應重啟三方合作機制，本着互相尊重、平等協商、互利共贏原則，推動政治、發展、安全3大領域合作。



據央視新聞報道，王毅表示，中阿巴應以睦鄰友好為理念，構建3方政治互信；以惠民生為目標，推動3方務實合作，共建「一帶一路」，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸；以共同、綜合、合作、可持續的新安全觀為指引，加強反恐安全合作。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）和阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）積極評價是次中阿巴3方會晤和阿富汗鄰國外長會的重要意義，感謝中方主辦是次會議並發揮協調引領作用。中阿巴3方同意，將適時召開中阿巴3方外長正式對話。

庫雷希表示，巴方支持阿富汗加強與外界接觸，願繼續幫助阿方改善民生，爭取更多理解支持。

穆塔基說，阿方願再次向中巴兩國和全世界鄭重承諾，決不允許恐怖分子利用阿方領土損害別國利益、傷害別國公民，阿方感謝中巴為阿富汗發展重建提供寶貴支持。