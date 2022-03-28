王毅將主持第三次阿富汗鄰國外長會　中國希望進一步凝聚鄰國共識

中國外交部發言人汪文斌3月28日稱，中國國務委員兼外長王毅3月30日至31日在安徽屯溪主持第三次阿富汗鄰國外長會，以及「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話。中方希望透過阿富汗鄰國外長會，進一步凝聚鄰國在阿富汗問題上的共識。



巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克的外長或代表將出席阿富汗鄰國外長會。阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、卡塔爾外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）將出席「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話。

汪文斌28日表示，當前阿富汗局勢處於由亂轉治的關鍵時期，阿富汗人民仍面臨內外多重挑戰，需要外界更多支持和幫助。他說中方希望透過阿富汗鄰國外長會凝聚阿富汗鄰國的共識，商討下階段共同推動阿富汗局勢向穩，支持幫助阿富汗人民的鄰國方案，向國際社會傳遞鄰國聲音。

他稱中方期待通過主辦「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話，進一步了解阿富汗人民的困難和訴求，傳達鄰國在阿富汗問題上的關切，推動阿富汗方面搭建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，切實打擊恐怖主義。

他說北京也期待國際社會向阿富汗提供更大支持，呼籲美國切實承擔對阿富汗經濟重建的首要責任。