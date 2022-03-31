澳洲華裔記者成蕾北京出庭受審　中國外交部：按規定不公開審理

中國外交部發言人汪文斌3月31日證實，澳洲籍公民成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密案3月31日在北京開庭審理，他稱根據《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。



據中國外交部官方網站3月31日消息顯示，汪文斌應詢介紹提到，3月31日北京市第二中級人民法院一審不公開開庭審理了澳洲籍被告人成蕾為境外非法提供國家秘密一案，成蕾及其辯護律師到庭參加訴訟，目前案件正在審理過程當中，法院將擇期宣判。

汪文斌稱，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。成蕾涉嫌犯為境外非法提供國家秘密罪，案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭審理正當合法。

此外，汪文斌強調中國是法治國家，司法機關嚴格依法審理案件，並充分保障有關人員的各項訴訟權利，有關方面應當切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

在成蕾案件開始審理後，澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）被禁止進入法庭。傅關漢向傳媒稱很擔心，因為澳洲不知道成蕾面臨的指控，也不明白成蕾為什麼被拘留。

成蕾於2020年8月被拘留，她之前是中國環球電視網（CGTN）的一名電視主持人。2021年2月，成蕾因涉嫌非法向國外提供國家機密而被中國方面正式逮捕。