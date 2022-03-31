日媒：日本外交藍皮書將恢復「俄羅斯非法佔據北方四島」表述

日媒3月31日稱，根據日本外務省的2022年版外交藍皮書草案，外交藍皮書將恢復使用強調日本擁有北方四島（俄稱南千島群島）主權的強硬表述，稱「（北方四島）是日本固有領土，但現被俄羅斯非法佔據」。



共同社網站3月31日稱，日本外務省指，2003年版和2011年版的外交藍皮書提及北方四島時，使用「非法佔據」和「日本固有領土」的表述。

報道稱，日本2018年版外交藍皮書使用「北方四島歸屬於日本」的措辭，但2019年版刪除這措辭，因為時任首相安倍晉三力促與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判，日方一度期待俄方態度軟化。但自2020年版起，日方提及北方四島時，採用「我國擁有主權的島嶼」的表述，2022年版也會採用這表述。

共同社網站稱，俄羅斯入侵烏克蘭導致日俄領土談判長期停滯，日方改變以往顧及俄方的立場。

報道稱，預料日本政府將於4月下旬，在內閣會議上公布2022年版外交藍皮書。