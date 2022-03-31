阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議　王毅提出3點希望

中國國務委員兼外長王毅3月31日在安徽屯溪會見阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議的與會代表，即中國、美國、俄羅斯、巴基斯坦四國阿問題特使和特別代表。王毅提出3點希望，當中談到「特別是在阿富汗海外資產解凍和取消不合理制裁問題上，美方應採取實際行動。」



根據中國外交部網站，王毅稱，中美俄巴是阿富汗問題的重要利益攸關方，也是對阿富汗有重要影響的國家，四方優勢互補，形成合力，可以辦成很多大事。

圖為中國外交部3月31日發布的相片，顯示中國外長王毅主持中阿巴三方外長會晤。（中國外交部）

王毅就機制下一步工作提出3點希望，包括加強協調、注重務實和善作善成。

他稱一是加強協調，本着求同存異的精神，不斷擴大共識、妥善處理，對外發出一致的積極信號；二是注重務實，堅持問題導向，爭取更多切實可行的舉措，特別是在阿富汗海外資產解凍和取消不合理制裁問題上，美方應採取實際行動。

他又指，三是善作善成，保持開拓精神，積極探索解決難點問題，推動「中美俄+」磋商機制為阿富汗和平重建和人民福祉發揮有效作用。