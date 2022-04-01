美國宣布釋出1.8億桶戰略石油　規模史無前例

美國總統拜登（Joe Biden）周四（31日）宣布在未來六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放100萬桶石油，以降低原油價格，是次的釋放量為歷來最大規模的一次，總計約1.8億桶，消耗了美國近三分之一的戰略石油儲備。



白宮表示：「這次釋放的規模是前所未有的：在這麼長的時間內，世界從未以每天 100 萬的速度釋放石油儲量。白宮又呼籲美國石油生產商增加產量，並表示將尋求對那些未在公共土地上使用其鑽探許可證的人徵稅。

「由於普京的行動，我們的（能源）價格正在上漲，供應不足。最重要的是，如果我們想降低天然氣價格，我們現在需要有更多的石油供應。」拜登說，「這對世界來說是一個後果和危險的時刻，也是美國家庭的痛苦時刻。」他又表示，預計汽油價格可能會「大幅下降」。

拜登於3 月31日的白宮記者會宣布釋出戰略石油方案。（AP）

受俄烏戰爭爆發影響，全球能源價格今年增長約40%。拜登政府一名高級官員透露，美國計劃在油價下跌後補充石油儲備。美國的戰略石油儲備是德州和路易斯安那州兩處地下鹽洞的石油庫儲，可容納超過7億桶石油。根據美國能源部數據，上周儲量約為 5.68 億桶，低於2021年年中的超過6.5億桶。

受美國大舉釋放石油儲備的消息影響，周四下午美國股市小幅走低，美國原油價格下跌 4.1%，布倫特原油價格下跌 3.5%，但汽油價格幾乎沒有變動。

釋放戰略石油儲備是一種增加供應的方式，並且爭取時間直到石油公司提高產量，政府官員估計，今年國內產量將每天增加 100 萬桶，到 2023 年每天額外增加 70 萬桶。

石油輸出國組織（OPEC）周四決定再次拒絕美國要求石油出口國加快增產的呼籲。美國早前已宣布禁止從俄羅斯進口石油，但其他歐洲主要的消費大國暫未跟隨。