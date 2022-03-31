憂俄羅斯或停止供應天然氣 德國啟動應急計劃
撰文：房伊媚
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德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）3月30日宣布，德國啟動現有天然氣應急計劃的「早期預警階段」，以準備應對俄羅斯停止供應天然氣的情況。
德國的天然氣應急計劃共分為3個級別，除「早期預警階段」外，還有警報級別和緊急級別。當政府發出緊急級別警報，便代表天然氣斷供的情況進入最嚴重時候。
德國一個危機小組將監察天然氣進口和儲存量。當天然氣供應出現短缺，天然氣網絡監管機構可以定量配給天然氣。機構會首先削減對工業領域的供應量，並保障家庭、醫院、以及其他重要機構的供應量。
哈貝克說，德國的天然氣供應目前是得到保障的，但他呼籲消費者和企業減少消耗，因為「每一度電都很重要」。
其他國家的行動
其他歐洲國家也開始採取行動，準備應對俄羅斯停止供應天然氣的情況。希臘與供應商召開緊急會議，荷蘭稱將呼籲消費者減少使用天然氣，法國能源監管機構則呼籲消費者不要恐慌。
俄方要求以盧布結算
俄羅斯政府之前在3月23日宣布，俄方在向「不友好國家」供應天然氣時，將改為以盧布結算。七國集團（G7）3月28日稱，拒絕俄羅斯提出以盧布結算天然氣的要求。俄方與西方國家的分歧，可能會導致天然氣供應受到干擾，甚至會令供應中斷。
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