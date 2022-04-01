澳洲稱須為解放軍在台潛在行動準備　吳謙：做好付出慘痛代價準備

澳洲與中國關係緊張之際，中國國防部新聞發言人吳謙3月31日發出警告，如澳方一意孤行，則必須做好付出慘痛代價的準備。



據中國國防部網站3月31日消息顯示，吳謙舉行中國國防部例行記者會，有記者提問，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在大選前稱，澳洲計劃在美英協助下，打造一支核潛艇艦隊，並在澳洲東海岸建造核潛艇基地；澳方將斥資380億澳元用於擴軍。澳洲媒評論稱，中國的軍事建設是澳洲增加國防開支的主要原因之一。澳洲助理防長稱，必須為解放軍「在台灣和其他地方潛在行動」做好準備。請問中方對此有何評論？

吳謙回應稱，近期，澳洲一些政客為了一己私利，密集炒作涉華議題，多次就雙邊關係、涉台等問題發表錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。美英澳開展核潛艇合作，違反《不擴散核武器條約》目的和宗旨，損害國際核不擴散體系，破壞地區和平穩定，遭到國際社會普遍反對。

「澳方在台灣問題上的錯誤言論是非常危險的。」吳謙強調，我們正告澳方，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。如果澳方一意孤行，則必須為干涉中國內政做好付出慘痛代價的準備。