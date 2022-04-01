台灣爭取加入美國IPEF　戴琪：仍在討論中

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）3月31日在參議院財政委員會會議時表示，美國正籌組在印太地區推出「印太經濟架構」（IPEF），對於台灣希望成為IPEF一員，戴琪稱仍正在討論中。



美國總統拜登（Joe Biden），在2021年10月提出建設印太經濟架構（IPEF），以加強美國在亞洲地區的經貿聯繫。台灣行政院政務委員鄧振中3月9日在華府智庫活動表示，台灣希望成為IPEF的一員。

戴琪在31日的參議院財政委員會上，被問道將如何回應台灣加入的要求。戴琪表示美國正與有興趣參與的各方討論，目前未有任何決定。戴琪說，美台去年重啟閒置了5年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，台灣是美國主要貿易夥伴，也是整體上不可或缺的夥伴。

IPEF將包括貿易便利化、數位經濟標準、提高勞動標準、彈性供應鏈等重要項目，目標是解決一般自由貿易協定涵蓋範圍之外的經濟合作問題。

此外，有議員詢問戴琪要如何確保中國落實美中第一階段貿易協議，戴琪表示過去數月以來，與北京的對話聚焦採購成果。戴琪表示對話非常困難，但美國不會關閉對話大門。