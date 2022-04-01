俄羅斯外交部：西方嚇唬不住中國　他們太不了解中國人

美歐試圖遏阻中國協助遭到制裁的俄羅斯之際，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月1日表示，西方是嚇唬不住中國的。



據俄羅斯衛星通訊社4月1日報道，有消息披露如果中國華為公司繼續在電信領域對俄羅斯提供支持，可能會遭到美國的新制裁。扎哈羅娃4月1日就此評論稱：「西方真的覺得北京能被嚇唬住嗎？他們太不了解中國歷史和中國人民的性格了。」

扎哈羅娃指出，中國已經遭遇過制裁，但堅守住了主權，粉碎了西方支持的政變圖謀。「中國領導層和中國人民接受了挑戰，擊敗了叛徒，應對住了制裁，建設了一個強大的以國民為導向的國家」。

2022年3月30日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，左）前往中國，與中國外長王毅會談前合影。（Twitter@MFA Russia）

俄羅斯與烏克蘭發生軍事衝突後，扎哈羅娃多次提到中國。3月23日，扎哈羅娃在社交媒體上提到，美國想「撕成碎片」的下一個目標是中國。「看上去，他們想『撕成碎片』的下一個目標是北京。美國一年前『祭出』反華情緒，指控中方對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情負責，是他們首次『試水』，但中方並未向美國建立在謊言上的操縱企圖屈服」。

扎哈羅娃3月4日在新聞發布會上表示，中國直接指出美國在烏克蘭危機中扮演的角色，中國在評估某些事件時，不會上西方伎倆的當，莫斯科對北京不參與失實報道表示讚賞。

2月28日，扎哈羅娃參加節目期間，回答俄羅斯在世界上是否還有朋友的問題說，俄羅斯在世界上還有朋友，特別是中國。「當然有，看看世界大國的反應。那些不自詡為巨人，卻是真正巨人的國家，特別是中國」。