普京簽署與「不友好國家」天然氣貿易法令

當地時間3月31日，俄羅斯總統普京宣布，4月1日起非友好國家公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬號，再經由此賬號支付所購買的俄羅斯天然氣。

據中國央視新聞報道，普京表示，他已於當日簽署一項法令，規定了與所謂的「不友好國家 」進行俄羅斯天然氣交易的規則。普京說，俄方正在向這些國家的交易方提供一個明確和透明的計劃：購買俄羅斯天然氣，他們應該在俄羅斯的銀行開設盧布賬户。

普京強調，如果拒絕從4月1日起以盧布結算購買天然氣，這些「不友好國家 」的公司將被視為未遵守天然氣合同規定義務，合同效力將被中止。普京說：「如果不付款，我們將認為這是買方的違約行為 ，買方將對所有後果負責。沒有人向我們免費出售任何東西，我們也不打算做慈善。」

普京最後表示，天然氣交易使用盧布支付，這是向俄羅斯金融主權邁出的一步。

此前，意大利總理德拉吉確認，向俄羅斯購買的天然氣將以歐元和美元進行支付，而將外匯轉換成盧布是俄羅斯的內政。

德拉吉說，與俄方簽訂的購買合同規定用美元和歐元支付，用盧布支付不可接受也不可行。但可以嘗試用盧布支付，這需要時間。德拉吉不認為存在俄羅斯能源斷供的風險。

更早前，德國解讀了雙方領導人的通話，「認為」普京在其中表示，歐洲可以用歐元買天然氣，接收的俄羅斯銀行會將其兑換成盧布。

當地時間3月30日周三，克里姆林宮公布，俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨進行了電話交談。

普京表示，購買俄羅斯天然氣該用盧布結算是因為歐盟國家違反國際法凍結了俄央行的外匯儲備，但這不應該導致歐洲進口商的協議條件惡化。德國總理朔爾茨同意雙方專家應討論俄羅斯提出的用盧布作為天然氣結算貨幣的需求。

據彭博社報道稱，德國方面對雙方領導人的通話進行了解讀，認為普京表示，歐洲買家可以繼續用歐元購買天然氣。

德國政府發言人Steffen Hebestreit在一份描述此次通話的聲明中表示，普京告訴朔爾茨，在歐洲買家以歐元向俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）付款後，它將把該貨幣兑換成盧布。

一周前，普京首次要求歐洲國家以盧布支付天然氣費用。

在要求遭G7一致否決後，俄總統新聞秘書佩斯科夫在3月29日發出警告稱「天然氣供應中斷」，且俄不會向歐洲無償提供天然氣。3月30日晚間，佩斯科夫進一步表示，以盧布支付天然氣的新方案將按時執行，支付機制的細節將於3月31日公布。

3月30日晚間，德國方面還宣布啟動天然氣第一級應急預案，為俄羅斯「斷供」天然氣做準備。除去啟動天然氣一級應急預案外，Habeck還敦促國內消費者和企業減少能源消耗，號召天然氣消費者「從現在開始，儘可能節約用氣」。