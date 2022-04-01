應對俄烏戰事影響　為何要釋放戰略石油儲備？｜新聞背後

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日宣布，將釋放戰略石油儲備，數量每天100萬桶，為期半年。若全部釋放總投放量將達1.8億桶石油，規模史上最大。釋放石油將用以應對烏克蘭局勢引發的能源價格飈升問題。



什麼是戰略石油儲備？

自1973年的第一次石油危機後，美國在1975年決定創建戰略石油儲備，以防石油供應出現問題衝擊經濟。目前美國儲存了約5.69億桶石油，足夠應付美國國內數星期的石油需求。

戰略石油儲備由美國政府所有，聯邦法律賦予美國總統從儲備中釋放石油的權力，以避免供應中斷，或緩和因石油供應減少導致價格上升的問題。

圖為2021年11月，位於加州洛杉磯的油田，鑽油井正在運作。（AP）

為何現在要釋放石油儲備

俄羅斯是主要石油及天然氣生產國之一，俄烏爆發戰爭後，受西方制裁影響，全球石油供應減少，推高了天然氣和柴油價格。截至 3 月底，美國平均汽油價格達到每加侖 4.22 美元，比去年同期上漲 1.35 美元。

拜登決定釋放石油儲備，是為壓止石油價格上升，推高通脹。持續受能源價格影響，美國通脹已持續攀升。截至2月份的12個月中，個人消費支出價格指數（PCE）上升6.4%，高於上個月的6.2%。

美國釋放的石油需約兩週的時間才會投入市場，因石油要從地下的儲存庫中提出，再經管道輸送及提煉，才能轉化成其他石油產品。

圖為2020年4月，位於美國底特律的煉油工廠。（AP）

其他國家也有戰略石油儲備

美國儲存了全球總數約一半的戰略石油儲備，其他國家亦有各自的儲備。在國際能源署（IEA）的成員國家中，各國都儲備了相當於90日進口石油的份量。中國是IEA的準成員國，自在2007年開始擴建石油儲備，至2017年中國存儲了約2.81億桶的石油。

日本是繼美國和中國後IEA成員國中石油儲備量最高的國家，日本石油儲備分為國家及企業商用的儲備。若把商用儲備計算在內，儲備高達3.2億桶石油，足夠日本逾200天的消費量。

能源價格上升影響的是全球範圍，因此釋放石油儲備都是多國協調進行。如在2021年12月時，為應對新冠疫情放緩，經濟復甦帶來的能源需求急升，美國、韓國、日本等多國均釋放石油儲備。其中日本更是首次釋放國家儲備，過去日本僅會釋放企業商用儲備。