所羅門群島回應中所草簽安全協議：不會允許中國建立軍事基地

所羅門群島表示，儘管計劃與中國簽署安全協議，但不會允許中國在所羅門群島建立軍事基地，擔心此舉帶來的安全後果。



據英媒報道，在中國與所羅門群島官員3月30日草簽安全協議後，所羅門群島總理辦公室4月1日表示，該協議沒有邀請中國在所羅門群島建立軍事基地。

中國外交部發言人汪文斌在3月31日的例行記者會上證實，經中所雙方友好協商和兩國政府批准，3月30日，中國駐所羅門群島大使和所外交與外貿部草簽了《中所雙邊安全合作框架協議》。

所羅門群島總理辦公室4月1日發布的聲明稱，「（所羅門群島）政府意識到擁有一個軍事基地會帶來的安全影響，所以不會隨意地允許這樣的行動在監督下進行。」

密克羅尼西亞聯邦領導人3月31日敦促所羅門群島不要與中國簽署該安全協議，稱對此懷有「嚴重的安全擔憂」，並擔心太平洋地區可能捲入中美之間的戰爭。

澳洲與新西蘭都對中國與所羅門群島的安全協議表示擔憂。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）4月1日警告說，中國如果在所羅門群島建設軍事基地，將促使澳洲大幅增加在該地區的軍事部署，因為這些島嶼離澳洲非常近。

汪文斌在3月31日的例行記者會上表示，中所簽署安全合作協議，旨在深化雙方在維護社會秩序，保護人民生命和財產安全，人道主義援助，自然災害應對等領域的合作。中所安全合作不針對任何第三方，與所同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益補充。