中歐峰會｜習近平：盼歐方形成自主對華認知　奉行自主對華政策

4月1日晚上，中國國家主席習近平在北京以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。習近平表示，中歐應為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素，他又談到希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策。



據新華社報道，習近平指出，8年前，他訪問歐盟總部，提出中國願同歐洲一道在亞歐大陸架起一座友誼和合作之橋，打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，建設更具全球影響力的中歐全面戰略夥伴關係，中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。

他稱，當前，新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界經濟復蘇艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來，在這種情況下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平強調，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。