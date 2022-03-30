中歐峰會4月1日舉行　習近平李克強將以視像方式出席

歐盟與中國領導人將於4月1日舉行中歐峰會，討論俄烏局勢、中歐人權對話、氣候變化合作等議題。中國外交部發言人汪文斌3月30日稱，中歐雙方應為複雜動蕩的國際局勢注入穩定性和正能量。



汪文斌表示，此次會晤期間，中國國家主席習近平將以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），總理李克強將以視像方式同米歇爾、馮德萊恩共同主持會晤。

汪文斌表示，當前國際局勢動蕩多變，不確定性明顯上升，中國和歐盟是維護世界和平的兩大力量，促進共同發展的兩大市場，推動人類進步的兩大文明。

他指雙方應當加強戰略溝通，增進互信，凝聚共識，在互相尊重、互利共贏的基礎上展開對話合作，推動中歐關係持續健康發展。

他說如各界再糾纏於中方是否譴責俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動的行為，就是落後於形勢。

他指希望國際社會多說有利於對話談判的話，多做有利於對話談判的事，為早日實現和平，政治解決烏克蘭問題作出共同的努力，而不是增添障礙、設置阻力。