美國務院稱「中美俄+」磋商機制非常有建設性

在中國安徽屯溪舉行的第三次阿富汗問題鄰國外長會剛剛結束，與會各方還在不斷分享對此次會議的看法，美國國務院表態稱，「中美俄+」磋商機制非常有建設性。



央視4月2日報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在3月31日的記者會上回答央視記者提問時表示，「中美俄+」磋商機制非常有建設性，國際社會在對待阿富汗問題上保持團結至關重要。

普萊斯表示，美國阿富汗問題特別代表韋斯特（Tom West）在3月31日參加了在中國安徽屯溪舉行的阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。這次會議參與方包括來自美國、中國、俄羅斯以及巴基斯坦的特別代表，這幾個國家都對阿富汗塔利班政府有着舉足輕重的作用。

普萊斯稱，「中美俄+」磋商機制非常有建設性作用，國際社會在阿富汗問題上保持團結至關重要，特別是對於與阿富汗塔利班政府密切相關的各方來說，美國一定會在其中，俄羅斯也會在其中，中國也會在其中，甚至包括巴基斯坦也很重要。相關國家都要肩負起責任，幫助阿富汗塔利班政府走在正確的方向上。

第三次阿富汗鄰國外長會於3月30日至31日在中國安徽屯溪舉行，期間，中國、美國、俄羅斯與巴基斯坦四國代表參加了阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

值得一提的是，這次阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議的召開，是阿富汗鄰國外長會框架下首次出現美國身影，同時也是俄烏衝突爆發後，美俄高級外交官在聯合國之外的首次公開會晤，引發多方關注。

根據中國外交部網站消息，主持此次阿富汗問題鄰國外長會議的中國國務委員兼外長王毅就「中美俄+」磋商機制的下一步工作提出了三點希望，其中特別敦促美方在阿富汗海外資產解凍和取消不合理制裁問題上採取實際行動。