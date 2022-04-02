俄羅斯國防部披露烏克蘭生物實驗室美軍核心成員名單

俄羅斯國防部披露一份烏克蘭生物實驗室美軍核心成員詳盡名單，這些人多與國防部承包商有着千絲萬縷的聯繫。



據俄羅斯衛星網4月2日報道，俄國防部3月31日披露了參與美在烏生物實驗室的美方核心人物名單。資料顯示，這些人大多與國防部承包商在烏克蘭的生物研究項目有着密切聯繫，相關項目涉及病毒研究，還有包括在美國國防部威脅降低局（DTRA）任職的官員。

3月31日，一名烏克蘭軍人看着一輛被摧毀的俄羅斯裝甲運輸車。(AP)

人員名單如下：

波普（Robert Pope），2017年到2020年在美國國防部威脅降低局（DTRA）任職，此前曾在美國駐歐空軍（USAFE）、美國中央司令部（USCC）和國防部多處任職。

威廉姆斯（Rei M Williams），2020年接替波普在DTRA的職位，曾主導美國國防部探測、定位和消除外國大規模殺傷性武器和簡易爆炸裝置的計劃。他還曾在美國國家核軍工管理局（NNSA）任職。

温特羅（Joanna Wintrol），在美國駐烏克蘭大使館擔任國防威脅降低辦公室主任，負責DTRA在烏克蘭的項目直至2021年。資料顯示，她直接監督了致命病原體的實驗。2021年初，温特羅又到美國化學安全與事故調查委員會（CSE）任職。

愛德華茲（Stephen L Edwards），自2013年以來一直擔任Black & Veatch公司首席執行官，該公司是國防部的長期承包商。此前披露的文件顯示，Black & Veatch公司負責監督美國在烏克蘭的生物實驗項目。

利彭科特（Lance Lippencott），畢業於美國西點軍校，自2013年以來一直擔任Black & Veatch公司在烏克蘭的項目經理及生物項目協調員。

穆斯特拉（David Munster），曾是Metabiota公司在烏克蘭的生物安全招聘經理、生物監測和控制經理以及研發負責人，Metabiota公司同樣是國防部的承包商。穆斯特拉還曾領導美國在烏克蘭和東歐的軍事生物項目，該項目是美國國防部「降低威脅合作計劃」的一部分。

古蒂里（Mary Gutilly），擁有馬薩諸塞大學阿默斯特分校微生物學博士學位，在2014年到2019年擔任Metabiota公司的執行副總裁。古蒂里曾負責美國在烏克蘭生物研究項目的整合，並監督以動物作為疾病傳播媒介進行研究的生物項目。

馬達夫（Nita Madhav），自2019年以來一直擔任Metabiota公司的首席執行官，專攻流行病學，擁有公共衛生博士學位。

桑頓（Scott Thornton），2006年至2016年期間擔任Metabiota公司高級微生物學家和實驗室啟動協調員。此前在美國海軍工作了20年，擔任微生物學研究和海軍威脅評估部門的負責人。根據他的簡歷，桑頓曾在美國秘密部門工作。在烏克蘭，他負責就高危病原體及在DTRA項目中其它與流行病相關問題，向當地工作人員提供建議，並協調烏克蘭生物實驗室的升級。

3月31日，俄羅斯「三防」（防護核、化學、生物武器襲擊部隊）部隊司令基裏洛夫（Kirillov）召開新聞發布會，介紹了俄國防部對美國在烏克蘭開展軍事生物實驗文件的研究結果。

結果顯示，在美國支持下於烏克蘭開展的生物實驗項目的部分病原體被運送至美國。俄羅斯國防部當天還公布了現任美國總統之子亨特（Hunter Biden），與美國國防部減少威脅局員工、國防部以及在烏克蘭的承包商的部分通信文件，證實亨特為美在烏進行生物實驗提供經濟支持。