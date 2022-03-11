WHO建議烏克蘭銷毀存放實驗室的高危病原體

世界衛生組織（WHO）建議烏克蘭銷毀其國內社會醫療類實驗室儲存的所有高危性質的病原體，以防止溢出風險。



英媒3月10日報道，世衛稱建議烏克蘭銷毀存放在該國公共衛生實驗室的高危病原體，以防止「任何潛在的溢出」，從而在人群中傳播疾病。

報道稱，生物安全專家表示，俄羅斯向烏克蘭派遣軍隊並轟炸其城市的行為提高致病病原體逃逸的風險。

報道表示，和其他許多國家一樣，烏克蘭也擁有公共衛生實驗室，研究如何減輕影響動物和人類的危險疾病威脅，包括最近的新冠肺炎（COVID-19）。其實驗室得到了美國、歐盟和世衛組織的支持。

世衛組織在一封回覆英媒關於世衛組織在俄羅斯入侵前及入侵期間與烏克蘭合作問題的電子郵件中表示，它與烏克蘭公共衛生實驗室合作了幾年，以促進有助於防止「意外或故意釋放病原體」的安全做法。

「作為這項工作的一部分，世衛組織強烈建議烏克蘭衛生部和其他負責機構銷毀高危病原體，以防止任何潛在的泄漏」，世衛組織表示。

不過世衛組織不願透露它是何時提出這一建議的，他們沒有提供有關烏克蘭實驗室中存放的病原體或毒素種類的具體訊息，也沒有回答關於其建議是否得到遵守的問題。

基輔的烏克蘭官員和他們在華盛頓的大使館也沒有回應路透社的評論請求。

當地時間2007年3月25日，美國馬里蘭州德特里克堡，航拍照片顯示了美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）（視覺中國）

近日，烏克蘭的生物實驗室成為外界關注的焦點。俄羅斯多次指責美國資助烏克蘭生物實驗室研發生化武器。