美國亞馬遜紐約倉員工投票通過　成立首個工會

紐約史坦頓島的亞馬遜（Amazon）倉庫工人在4月1日通過表決，成立工會。這是亞馬遜自成立以來，出現第一個公會組織。分析指這是對擁有龐大的勞動力的企業資方造成打擊。



紐約史坦頓島亞馬遜倉庫的員工，在4月1日召開大會，以2,654 票對2,131票贊成通過成立工會。工會發起人史摩斯（Staten Island）表示取得了勝利。

「我們要感謝貝佐斯（Jeff Bezos）上了太空，因為他在太空的時候，讓我們有機會讓人們簽名支持。」

圖為4月1日，紐約史坦頓島亞馬遜倉庫，工會發起人史摩斯為慶祝工會成立喝起香檳。（AP）

史摩斯在2020年3月的時候，被指違反防疫規定遭解僱。他其後組織工會Amazon Labor Union，並依賴網上籌款繼續營運。史摩斯第一次在收集員工簽名運動時失敗，但在第二次取得投票所需的30%門檻，對亞馬遜發出挑戰。

作為回應，亞馬遜發起反工會運動，在倉庫內懸掛呼籲不投票的橫額，又組織會議告訴員工不成立工會的「好處」。亞馬遜稱不歡迎「第三方」介入，要與員工直接接觸合作，創造理想工作環境。

在投票結束後，亞馬遜亦發表聲明，指對投票結果失望。亞馬遜稱組建工會將損害公司與員工關係，又指無法保證員工會獲得更好的工資或工作保障。

工會組織者一直在呼籲提高工資及增加休息時間、帶薪病假和休假等要求。在史坦頓島，亞馬遜的起薪為每小時 18.25 美元，高於一般競爭對手，但工會認為紐約這工資仍不足夠。