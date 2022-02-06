亞馬遜創辦人貝索斯超級遊艇太大　欲出錢拆歷史古橋　荷蘭人震怒

亞馬遜（Amazon）公司創辦人貝索斯（Jeff Bezos），委託荷蘭船廠，打造一艘超級遊艇，但因為體積過於巨大，無法通過一座歷史古橋，現在貝索斯要求荷蘭政府拆除這座古橋，費用全部由貝索斯買單。



有錢就是任性，超級富豪亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的新玩具，惹出大麻煩了。

主播：「貝索斯在荷蘭打造當地最大的超級遊艇，你問有多大，大到荷蘭一個城市，可能要拆除歷史悠久的橋梁，好讓超大遊艇駛過。」

貝索斯欲出錢拆橋，讓他在荷蘭打造的超級遊艇可暢利駛過。請點擊觀看更多貝索斯圖片↓：

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原來貝索斯砸了超過36億港元，向荷蘭船廠訂製一艘超級遊艇，但體積實在大大了，長127公尺，高40公尺，大到必須要拆掉一座145年歷史古橋，才能出海。

記者：「如果真的核准，船公司和貝索斯，都說會負擔費用，通過後再把橋裝回去。」

這座橋是康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge），建造於1878年，二次大戰被轟炸後重建，不但是當地的知名景點，在荷蘭人心目中，更是有着國家紀念碑一樣的地位。

民眾：「這全球最富有的男人逃稅，還要來糟蹋我們的紀念碑，很不OK。」

當局原先說不會再動這座橋，但現在貝索斯說你開個價，把橋拆掉，我的遊艇通過後，再重新組回去，費用我買單，當局竟然答應，改口說要拆橋，也讓民眾氣炸。

民眾：「現在貝索斯開高價，他們（政府）就說會拆，我覺得，他們（政府）很愚蠢。」

只是貝索斯的身價持續飆漲，亞馬遜公布去年第4季財報後股價上漲，讓貝索斯的身價一天內暴漲了1463億。

編按：鹿特丹（Rotterdam）市長阿布塔利布（Ahmed Aboutaleb）2月3日否認政府已經答應拆橋，指地方議會尚未就此事做出任何決定，甚至還未批出任何相關申請。

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