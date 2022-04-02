斯里蘭卡經濟危機多地示威　全國進入緊急狀態　晚6朝6宵禁

斯里蘭卡政府宣布全國進入緊急狀態，因國家經濟危機導致部份人非常不滿，數百人4月1日來到總統私人宅邸外示威，更企圖衝進去。



示威者已是連續2天上街示威。包括經濟首都科倫坡在內一些地方都有警民衝突發生，有軍警車輛被燒毀。警方為驅散示威人士，出動催淚彈和水炮。

有數百人企圖闖入斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）私宅，要求他下台。他1日下令准許軍方在不經審訊的情況下，將示威者拘捕及送入監獄。

警方在1日晚於科倫坡所在的西部省（Western Province）實行宵禁。警方也自1日晚上起將禁區範圍擴大。

宵禁時間為下午6時至早上6時。

圖為2022年4月1日，斯里蘭卡爆發反政府示威當天，部份人來到總統私人宅邸外示威。圖為兩名途人看着正在燃燒中的巴士。示威者不滿政府應對經濟問題不力，以及每日停電13小時，日常必需品也短缺。（AP）

斯里蘭卡主要依靠進口煤炭和石油發電，水力發電僅佔整體40%。科倫坡政府2020年3月禁止多種商品入口，意圖藉此在今年存夠外匯償還今年到期的70億美元外債。

進口燃料短缺，以及它衍生出來的問題，導致愈多民眾不滿。

斯里蘭卡電力寡頭稱，由於柴油用光，每天停止供電13小時，為該國有史以來最長。

經濟問題亦是導致示威者上街的「導火線」。政府1日公布的數據，3月通脹率已屆18.7%，連續6個月刷新紀錄。食品價格增幅達創紀錄的30.1%。不少民眾抱怨生活愈發艱困。

科倫坡政府稱已向國際貨幣基金組織（IMF）求助，同時向印度及中國要求借出更多錢。