斯里蘭卡陷財政危機求助IMF　印度提供10億美元信貸額度相助

斯里蘭卡（Sri Lanka）正陷入危機，除了疫情打擊經濟收入，俄烏戰事導致油價上升也影響當地。該國目前僅得20億美元外匯儲備，卻面臨約70億美元債務到期。政府宣布將與國際貨幣基金組織（IMF）會談求援，3月17日，印度表示會向對方提供10億美元的信貸額度，用於購買食物、藥品等必需品。



印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）17日在Twitter表示：「鄰居優先。印度與斯里蘭卡站在一起。」

印度外交部長蘇傑生3月17日發布相片並附文道：「鄰居優先。印度與斯里蘭卡站在一起。」。（Twitter@DrSJaishankar）

斯里蘭卡2009年結束時長30年的種族爭鬥後，一直尋求重振經濟增長，在旅遊基礎設施上花費數百萬美元，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對其計劃造成嚴重打擊。旅遊業收入下降，再加上如今俄烏開戰導致進口石油的成本飆升，更是讓這個南亞國家雪上加霜。

斯里蘭卡今年需要償還約69億美元債務。而截至2月底，其外匯儲備約為23億美元。它1月向其中一個主要債權國中國提出債務重組。

斯里蘭卡是中國一帶一路沿線國家，有西方傳媒質疑，接受中國對外投資可能會讓斯里蘭卡陷入債務陷阱，中方則強調這個國家受益於一帶一路。中國外交部1月稱，一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡提供幫助，未來也將繼續這麼做。