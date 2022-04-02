巴基斯坦稱發現暗殺總理陰謀　稱美國公然干涉內政

在巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）「無意中」透露美國對其發出威脅訊息後，伊斯蘭堡召見了其代理美國特使、助理國務卿唐納德・盧（Donald Lu）對美國「公然干涉巴基斯坦內政」進行抗議。



據今日俄羅斯電視台（RT）4月1日報道，巴基斯坦外交部官員4月1日證實，伊斯蘭堡已召見其代理美國特使、助理國務卿唐納德・盧，正式譴責他對巴基斯坦總理伊姆蘭汗進行不信任投票的言論。

報道稱，盧日前告訴巴基斯坦駐美國大使，只要伊姆蘭汗掌權，美國與巴基斯坦的關係就無法改善。巴基斯坦國家安全委員會譴責這是外國「公然干涉巴基斯坦內政」。

此外，RT援引巴基斯坦新聞和廣播部部長喬杜里（Fawad Chaudhry）4月1日透露，巴基斯坦安全機構報告了一起暗殺總理伊姆蘭汗的陰謀。

巴基斯坦《黎明報》援引喬杜里的話稱，「在（接到）這些報告之後，按照政府的決定，總理的安全措施得到了加強」。

RT報道稱，本周早些時候，巴基斯坦正義運動黨領導人Faisal Vawda也發表了類似的聲明。他說，由於伊姆蘭汗拒絕「出賣國家」，所以有人策劃了暗殺他的陰謀。

瓦達稱，伊姆蘭汗3月27日在伊斯蘭堡參加集會時，曾多次被告知需要在他的講台前安裝防彈玻璃，但他拒絕了。Faisal Vawda說：「但是像往常一樣，他說，『我的死亡將在真主的意願下到來。別擔心。』」

RT報道指出，在該陰謀曝光之前，伊姆蘭汗於當地時間3月31日發表電視講話時曾批評有「外國勢力」介入其中、急於通過不信任投票「推翻」其政府。他稱自己接到消息，有一個外國（他試圖不點名）發出了一條訊息，堅稱他需要「被除掉」，否則巴基斯坦將面臨後果。

但伊姆蘭汗還是「不小心」把這個國家的名字點了出來。「美國——哦，不是美國，而是一個我不能說出名字的外國國家……」，伊姆蘭汗在電視講話中這樣說。

RT援引巴基斯坦當地媒體3月31日報道稱，伊姆蘭汗此前收到一封來自巴駐美大使的簡報信，信中有一段華盛頓高級官員的錄音，暗示如果伊姆蘭汗不在任，那麼巴美關係可能變得更好。

2022年3月11日，巴基斯坦空軍在卡姆拉舉行首批6架殲10CE接裝儀式，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）參加。（Twitter@Prime Minister's Office, Pakistan）

對此，美國務院發言人普賴斯3月31日表示，美國密切關注巴基斯坦當前的政治局勢、並「尊重支持巴基斯坦憲法流程和法律」，相關指控「不是事實」。

3月28日，巴基斯坦反對黨領袖沙巴茲（Shahbaz Sharif）正式在國民議會向總理伊姆蘭汗提出不信任決議，旨在罷免後者。

按照巴基斯坦《憲法》第95條和眾議院議事規則規定，對總理的不信任決議必須得到至少20%的國會議員的簽名，這意味着至少有68名議員簽署決議後才能進行投票。

當日，161名議員贊成，對伊姆蘭汗的不信任動議通過。最終投票將在7日內進行。