俄羅斯天然氣盧布結算令生效　已向買方發出正式通知

當地時間3月31日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）宣布，4月1日起「不友好國家」的公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬戶，再經由此賬戶支付所購買的俄羅斯天然氣。俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱俄氣）4月1日表示，俄氣已向相關買方發出正式通知，告知天然氣結算新規。



央視新聞4月2日報道，普京3月31日簽署與「不友好國家和地區以盧布進行天然氣貿易結算的總統令。普京表示，要購買俄天然氣，「不友好國家」和地區須在俄銀行開設盧布賬户，新規4月1日起生效。如果拒絕以此方式付款，將被俄方視為違約，一切後果由買方承擔。

據悉，俄羅斯認定的「不友好」國家和地區包括美國、歐洲聯盟成員國、英國、烏克蘭、日本和韓國等。

俄氣在一份聲明中寫道，作為俄羅斯企業，俄氣無條件完全遵守本國法律。這家企業已於4月1日發出正式通知，要求相關買方以盧布結算。「俄氣是可靠負責的合作夥伴，將繼續向客户出口天然氣。」

「盧布結算令」生效之際，俄羅斯對歐洲的天然氣供應並沒有停止。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋說，俄方不會立即對歐洲「斷氣」，因為1日開始供應的天然氣費用應在4月下半月或5月結算。

面對俄方的「盧布結算令」，歐洲國家領導人表示不會遵守，堅稱俄方舉動違反相關合同條款。隨着結算期限臨近，這些國家的政府和能源企業正在聯手商議對策。