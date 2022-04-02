烏克蘭局勢｜澤倫斯基傳每天只睡2小時　一原因堅持定時走出掩體

英國《每日郵報》報道，俄國入侵烏克蘭已進入第五周，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幾乎每天待在掩體，據說每晚只睡兩小時，但堅持每三到四天出來一次，才能看見真實情況。



澤倫斯基表示，在戰火下仍不時走出掩體外是有原因：

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澤倫斯基接受英國經濟學人雜誌專訪時說，盡可能經常離開「堡壘」很重要，「如果我沒有三到四天出來一次，只待在我的辦公室，我就不會知道世界現在怎麼樣了」。他的掩體用金屬門封住，周圍部署狙擊手和防空系統。

澤倫斯基近日接受幾家俄國獨立媒體訪問。捷克首都布拉格查理大學涅姆佐夫俄國研究中心政治學者莫洛佐夫（Alexander Morozov）事後在Facebook發文說：「很明顯澤倫斯基這30天每天只睡兩小時，但他在嚴重失眠的當下仍決定出面受訪。」

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