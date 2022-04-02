烏克蘭局勢｜澤倫斯基傳每天只睡2小時 一原因堅持定時走出掩體
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國《每日郵報》報道，俄國入侵烏克蘭已進入第五周，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幾乎每天待在掩體，據說每晚只睡兩小時，但堅持每三到四天出來一次，才能看見真實情況。
澤倫斯基表示，在戰火下仍不時走出掩體外是有原因：
+2
澤倫斯基接受英國經濟學人雜誌專訪時說，盡可能經常離開「堡壘」很重要，「如果我沒有三到四天出來一次，只待在我的辦公室，我就不會知道世界現在怎麼樣了」。他的掩體用金屬門封住，周圍部署狙擊手和防空系統。
澤倫斯基近日接受幾家俄國獨立媒體訪問。捷克首都布拉格查理大學涅姆佐夫俄國研究中心政治學者莫洛佐夫（Alexander Morozov）事後在Facebook發文說：「很明顯澤倫斯基這30天每天只睡兩小時，但他在嚴重失眠的當下仍決定出面受訪。」
【俄烏局勢相關圖輯】俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮
+19
烏克蘭局勢｜李顯龍：新加坡制裁俄羅斯是為捍衛原則 不是選邊站烏克蘭至少53處文化遺址遭戰火破壞烏克蘭｜俄軍撤離切爾諾貝爾核電站 北約稱俄軍僅是重新部置烏克蘭局勢｜德拉吉：普京認為時機未成熟 不能停火或見澤連斯基烏克蘭｜聯合國人權專員：俄羅斯使用集束彈或構成戰爭罪
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】