美情報：俄戰略轉移至烏東　普京聚焦5月9日「勝利日」

美國CNN報道，幾位美國官員引述最新情報消息指，俄羅斯已修改其烏克蘭戰爭戰略，重點控制頓巴斯和烏克蘭東部其他地區，目標是在5月初取得「勝利」。



官員指，戰爭開始一個多月後，俄軍地面部隊一直無法控制戰鬥的地區。俄羅斯總統普京有壓力要顯示自己取得勝利，而烏東地區正是他最有可能實踐這一目標的地方。其中一位美國官員稱，美國截獲的情報表明，普京的注意力集中在5月9日。

5月9日本身是俄羅斯的「勝利日」（Victory Day），慶祝二戰納粹德國於1945年向蘇聯投降，是俄羅斯最重要的節日之一，亦是公眾假期，每年克里姆林宮外的紅場都會舉行盛大的閱兵儀式。上月底，烏克蘭軍方已表示，俄羅斯已下達命令必須於5月9日前結束在烏克蘭的戰事。

4月1日，普京主持召開俄羅斯聯邦安全會議。（AP）

五月的停火時機背後也有別的原因。美國情報部門評估，隨著冬季結冰情況結束，地面變軟，俄羅斯重型地面部隊的機動性減低。不過亦有西方官員認為，5月初這個時機只能有象徵意味，俄羅斯在另一邊廂正為「車臣式的持久戰爭」做準備。

CNN又引述兩名美國官員報道，情報顯示普京正計劃首次任命一位戰爭總司令，以協助俄軍取得更大的成功。美國相信普京可能會任命一位現在烏克蘭南部參戰將軍，因為俄軍在南部行動已達到一定的目標。