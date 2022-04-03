俄羅斯：軍事目標將全面實現　「澤普會」舉行前須先有書面協議

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月3日談及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面的可能性。佩斯科夫稱是有可能，但俄烏雙方必須先在和平談判中，達成書面協議。



他在俄羅斯 1台（Russia-1 TV）《莫斯科-克里姆林宮-普京》節目上接受採訪，他強調說：「為了讓它（會議）的發生，有必要由兩個代表團制定一份特定的文件。不是一套想法，而是一份具體的書面文件。然後這就是時候召開這樣的會議了。」

俄羅斯總統助理、俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）同日較早時說，現在還沒到兩國領袖面對面會談的時候。

佩斯科夫在談到俄烏戰況時稱：「任何的對峙總是有辦法擺脫的，任何困難的局面總是有辦法走出來的。我相信我們的軍事行動目標將全面實現。」

圖為2021年12月23日，俄羅斯總統普京在莫斯科馬內什中央展覽館舉行年度新聞發布會，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在會上觀看。（視覺中國）

「不可能完全孤立俄羅斯」

佩斯科夫在訪問中又說，西方國家繼續就俄羅斯對烏軍事行動制裁莫斯科，但世界「不可能完全孤立俄羅斯」。

他稱：「俄羅斯不可能出現完全的真空或孤立。在現代世界裏，這實際上是不可能的。」他還稱，世界「比歐洲大得多」。「無論國外的一些人是否願意，我們遲早要建立對話。」