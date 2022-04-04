烏克蘭局勢｜俄國防部否認殺害布查鎮平民　斥激進分子阻撓談判

俄羅斯國防部4月3日回應烏克蘭基輔州布查鎮（Bucha）平民死亡事件，否認烏克蘭政府對俄羅斯殺害該鎮平民的指控，稱這是烏克蘭激進分子的挑釁。



俄羅斯國防部稱，基輔政府公布所謂俄羅斯軍隊在基輔郊區的城鎮犯罪的證據照片和影片材料，是又一次挑釁。俄方認為這些來自布查鎮的照片及影片，都是烏克蘭政府為西方傳媒製作。

俄國防部指出，所有俄羅斯部隊在土耳其俄烏舉行面對面會談的第二天，即3月30日就已經完全撤出布查鎮。3月31日，布查鎮市長費多魯克（Anatoly Fedoruk）也通過影片證實該鎮已經沒有任何俄軍。

俄國防部強調，在俄軍控制布查鎮時，沒有任何一名當地平民因任何形式的暴力行為死亡。當地居民可以自由行動並使用通信工具，也可以隨意出城前往北面，包括前往白羅斯。俄軍亦曾向基輔州居民發放共452噸人道主義救援物資。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月3日表示，烏克蘭激進分子在布查鎮挑釁的目的是破壞和平談判。她稱，由於烏克蘭軍方和激進分子在布查鎮發起挑釁，俄方已要求聯合國安理會4月4日召開會議討論。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polansky）也指，俄方要求安理會召開會議，討論烏克蘭激進分子在基輔近郊的布查鎮作出的挑釁行為。