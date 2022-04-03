烏克蘭發片指控俄軍殘殺平民　俄羅斯否認：激進分子阻撓談判

烏克蘭官員指控俄軍在當地殘殺平民，以及烏國防部發布民眾陳屍街頭的影片後，歐盟譴責暴行，矢言將對莫斯科施加更多制裁。英國外交部長卓慧思（Liz Truss）也說，隨着相關證據增加，必須以戰爭罪對俄羅斯進行調查。

俄羅斯國防部4月3日回應烏克蘭基輔州布查鎮（Bucha）平民死亡事件，否認烏克蘭政府對俄羅斯殺害該鎮平民的指控，稱這是烏克蘭激進分子的挑釁。



繼俄羅斯部隊3月30日，也即土耳其俄烏會談的第二天從基輔地區撤出後，烏克蘭官員4月2日稱烏軍已奪回基輔周圍30多個城鎮和村莊的控制權，並在首都西北30公里的布查鎮（Bucha）街頭發現20具被炸死的民眾屍體，以及一個埋有逾280具遺體的亂葬崗。

烏克蘭國防部發布的影片，展示布查鎮多人曝屍街頭，當中有些雙手被反綁在背後。惟這些影片真偽尚未被獨立證實。

布查鎮鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）稱城鎮每條街都有屍體，已把280人集體埋葬。由於擔心俄軍在遺體埋了地雷，烏克蘭軍人在處理街上遺體時，也先進行檢查。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2日稱俄軍在撤走時埋下大量地雷，包括藏在一些設施及死者屍體。

網上流傳的其他影片顯示，鎮上一條街上都有屍體，意思乃由貨車後部傾倒而出。屍體皆着便服，有些雙手被綁，頭部有槍傷。

自2月24日俄軍入侵烏克蘭之初，布查及伊爾平（Irpin）等基輔周邊城鎮及巿郊地區已成兩軍激戰之地。雖然在3月初烏軍部隊一度奪回該鎮，俄軍其後加強對該鎮的炮擊。到12日，布查鎮議會宣布俄羅斯軍隊已完全佔領該鎮。委員會表示，俄軍不允許居民離開他們的房屋，有時會開槍警示。

對於相關指控，俄羅斯方面於4月3日回應。

俄羅斯國防部稱，基輔政府公布所謂「俄羅斯軍隊在基輔郊區的城鎮犯罪」的證據照片和影片材料，是又一次挑釁。俄方認為這些來自布查鎮的照片及影片，都是烏克蘭政府為西方傳媒製作。

俄國防部指出，所有俄羅斯部隊在土耳其俄烏舉行面對面會談的第二天，即3月30日就已經完全撤出布查鎮。3月31日，布查鎮市長費多魯克（Anatoly Fedoruk）也通過影片證實該鎮已經沒有任何俄軍。俄國防部強調，在俄軍控制布查鎮時，沒有任何一名當地平民因任何形式的暴力行為死亡。當地居民可以自由行動並使用通信工具，也可以隨意出城前往北面，包括前往白羅斯。俄軍亦曾向基輔州居民發放共452噸人道主義救援物資。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月2日一名男子與兒童騎單車經過布查鎮的街頭。他們的前方疑似有一具死者遺體。（AP）

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月3日表示，烏克蘭激進分子在布查鎮挑釁的目的是破壞和平談判。她稱，由於烏克蘭軍方和激進分子在布查鎮發起挑釁，俄方已要求聯合國安理會4月4日召開會議討論。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polansky）也指，俄方要求安理會召開會議，討論烏克蘭激進分子在基輔近郊的布查鎮作出的挑釁行為。