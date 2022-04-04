塞爾維亞大選｜現任總統武契奇宣布勝選

塞爾維亞（Serbia）總統武契奇（Aleksandar Vucic）4月3日宣布自己在大選中勝出。



這個巴爾幹國家3日舉行總統選舉和國會選舉。正式選舉結果預計會在4日稍晚時間公布。

據民調機構Ipsos和CeSID在票站的出口民調結果顯示，武契奇將以59.8%的選票勝出，大幅領先以17.1%得票率暫排第二的退役將軍、親歐派中立候選人波諾斯（Zdravko Ponos）。

在投票結束數小時後，武契奇對自己領先的表現感到自信，稱不需要進行決選。

根據塞爾維亞憲法，該國為議會制國家，國家事務由內閣負責。然而由於總統乃國家武裝部隊總司令，掌握外交、解散國會等權力，且是直選產生，影響力較總理更大，因此更為接近半總統制下的總統。總統任期為5年，可出任兩屆。

該國總統選舉遵循兩輪決選制。2017年，武契奇在上一屆總統選舉中以55.06%的得票於首輪獲勝，因此不需舉行第二輪決選。2022年選舉前，多個反對黨組成了「聯合塞爾維亞」聯盟，共推波諾斯作為武契奇的競爭者，希望至少能迫使武契奇進入第二輪決選。然而目前看來波諾斯僅獲得不到20%的得票，遠遠落後於武契奇。

塞爾維亞總統武契奇4月3日宣布自己在總統選舉中勝出後飲香檳。（AP）

國會選舉原本應於2024年舉行，唯獨武契奇於2020年10月宣佈將在2022年4月之前提前舉行。

根據Ipsos和CeSID的出口民調數據，武契奇所屬的塞爾維亞前進黨（SNS）預計將獲得43.6%的席位，連同塞爾維亞社會黨（SPS，預計將獲得11.6%席位）以及其他聯盟政黨，可繼續維持多數地位。反對黨聯盟「聯合勝利」（United for Victory）則獲得12.9%的選票。