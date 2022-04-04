烏克蘭局勢｜俄羅斯稱布查鎮影片屬偽造　有被編輯跡象

烏克蘭發片指控，俄軍在與烏軍於基輔西北方一個小鎮交戰期間殺害平民。克里姆林宮3月4日稱，烏克蘭發布的影片不可信，並稱俄羅斯專家已發現來自布查鎮（Bucha）影片的各種篡改以及影片編輯跡象。



俄羅斯再次否認有關布查鎮平民被殺的指控，並稱儘管他們的首次作出的努力被阻止，俄外交官將繼續努力讓聯合國安理會討論這個問題。

克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議上對記者說，「無論從寫實角度來看還是從事件的日期順序看，都不能說明這些說法的可信性」。

佩斯科夫稱：「這些訊息應該受到嚴重質疑。從我們看到的影片來看——它的許多方面都不可信，因為我們國防部的專家已經在其中發現影片偽造和各種篡改跡象。」

他稱，「我們會要求各個國際領導人不要不分青紅皂白就急於指控，畢竟他們要獲取來自各個渠道的訊息。至少，要聽取我方的論點。」

他拒絕評論這些指控是否會影響莫斯科和基輔之間的和平談判，該談判原定於4日恢復。

4月3日，烏克蘭基輔州布查鎮，一名女士指着一個臨時墳墓。她指死者被俄軍殺死，而居民無法將遺體送到墓地，因此草草埋在住宅大廈外的空地。（AP）

激進分子被指挑釁

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯將在布查鎮發生的挑釁性事件視為對國際安全構成的直接威脅。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月3日表示，烏克蘭激進分子在布查鎮挑釁的目的是破壞和平談判。她稱，由於烏克蘭軍方和激進分子在布查鎮發起挑釁，俄方已要求聯合國安理會4月4日召開會議討論。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polansky）也指，俄方要求安理會召開會議，討論烏克蘭激進分子在基輔近郊的布查鎮作出的挑釁行為。

俄軍否認殺害平民

俄羅斯國防部4月3日回應烏克蘭基輔州布查鎮平民死亡事件，否認烏克蘭政府對俄羅斯殺害該鎮平民的指控，稱這是烏克蘭激進分子的挑釁。

俄羅斯國防部稱，基輔政府公布所謂「俄羅斯軍隊在基輔郊區的城鎮犯罪」的證據照片和影片材料，是又一次挑釁。俄方認為這些來自布查鎮的照片及影片，都是烏克蘭政府為西方傳媒製作。

俄國防部指出，所有俄羅斯部隊在土耳其俄烏舉行面對面會談的第二天，即3月30日就已經完全撤出布查鎮。3月31日，布查鎮市長費多魯克（Anatoly Fedoruk）也通過影片證實該鎮已經沒有任何俄軍。俄國防部強調，在俄軍控制布查鎮時，沒有任何一名當地平民因任何形式的暴力行為死亡。當地居民可以自由行動並使用通訊工具，也可以隨意出城前往北面，包括前往白羅斯。俄軍亦曾向基輔州居民發放共452噸人道主義救援物資。

布查鎮出現亂葬崗

繼俄羅斯部隊3月30日、也即土耳其俄烏會談的第二天從基輔地區撤出後，烏克蘭官員4月2日稱烏軍已奪回基輔周圍30多個城鎮和村莊的控制權，並在首都西北30公里的布查鎮（Bucha）街頭發現20具被炸死的民眾屍體，以及一個埋有逾280具遺體的亂葬崗。

烏克蘭國防部發布的影片，展示布查鎮多人曝屍街頭，當中有些雙手被反綁在背後。惟這些影片真偽尚未被獨立證實。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2日稱俄軍在撤走時埋下大量地雷，包括藏在一些設施及死者屍體。網上流傳的其他影片顯示，鎮上一條街上都有屍體，意思乃由貨車後部傾倒而出。屍體皆着便服，有些雙手被綁，頭部有槍傷。

另有跡象顯示，被網民稱為「布查慘案」的影片，尚待進一步查證。美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍下的衛星圖像顯示在布查鎮的一條約13.7米長的長溝中發現平民亂葬崗。此外英國天空新聞4日稱，此前已證實並確認，兩段展示街道有屍體的影片的位置，其中一段影片在道路和行人路上至少看到7具屍體。