斯里蘭卡陷入經濟危機　央行行長宣布辭職

斯里蘭卡央行行長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）在Twitter表示，他將辭去行長一職。他在去年9月被任命為央行行長。

In the context of all Cabinet Ministers resigning, I have today submitted my resignation as Governor, @CBSL to HE President Gotabaya Rajapaksa. @GotabayaR #SriLanka #GoSL — Ajith Nivard Cabraal (@an_cabraal) April 4, 2022

因斯里蘭卡民眾不滿該國政府處經濟危機的方式，3月31日，抗議者上街進行抗議。斯里蘭卡正深陷經濟危機之中，面臨必需品短缺、嚴重斷電等情況。

4月2日， 斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）宣布國家進入緊急狀態。

斯里蘭卡股市此前暫停交易，已於科倫坡時間早上11時2分（香港時間下午13時32分）重啟交易。據財聯社消息，斯里蘭卡藍籌股指數跌幅迅速擴大至7.5%，再次觸及交易限制。