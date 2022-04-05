塞爾維亞大選總統武契奇成功連任　主張與西方及中俄關係取得平衡

塞爾維亞舉行大選，總統武契奇（Aleksandar Vucic）取得勝利，成功連任。武契奇稱在會繼續與中俄保持友好的同時，積極發展與西方國家關係，並稱這是正確的做法。



塞爾維亞選委會表示，截至4月4日已點算的96.2%選票中，武契奇贏得58.5%的選票，意味無需進入第二輪投票，武契奇可勝出連任。不過武契奇所屬的塞爾維亞進步黨（SNS）在議會上只獲得42.9%的選票，未能取得多數席位。

塞爾維亞選肇中大部分政黨為右傾，包括武契奇的民粹主義政府，反映塞爾維亞650萬選民中的保守支持占主導地位。然而，一個綠色左翼聯盟首次進入議會，這表示公眾對該國被忽視的環境問題越來越感興趣。

圖為4月3日，塞爾維亞貝爾格萊德的一個投票站。（AP）

根據塞爾維亞憲法，新政府必須在議會宣誓就職後的90天內組成。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，塞爾維亞支持了兩項譴責俄羅斯發動入侵的聯合國決議，但拒絕加入制裁行列。武契奇在勝利演說中表示，塞爾維亞將繼續與俄羅斯保持友好夥伴關係。

「塞爾維亞人民是理性的，他們想成為世界的一部分，成為歐盟的一部分，但塞爾維亞人民不想破壞與俄羅斯和中國的關係，事實證明這是正確的做法。」

武契奇表示，將堅持在歐盟成員國資格與主要投資者俄羅斯和中國的密切關係間保持平衡。