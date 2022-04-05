東航MU5735空難｜黑盒送往美國破譯　專家預計一兩周內有結果

中國東航波音737-800客機墜毀事故黑盒已被送往美國華盛頓，專家估計，黑盒的破譯工作可能一兩周內就會有初步結果。



美國彭博社報道，中國東航波音737-800客機墜毀事故，黑盒已經送往美國華盛頓。東航墜機事故的原因，調查人員可能會在數日內從黑盒中獲得關鍵線索。

澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau）退休航空安全調查員坎貝爾（Neil Campbell）表示：「我預計調查小組將在一周內就能得到相關訊息，對於這樣的事故，記錄儀至關重要。」 坎貝爾曾參與2018年印尼航空公司波音737 Max空難的調查。

2022年3月27日，「3·21」東航MU5735客機墜毀事故遇難者集體哀悼活動在事發地廣西梧州藤縣搜救現場舉行。（新華社）

總部位於渥太華的飛機科學公司（Plane Sciences）的首席執行官普爾（Mike Poole）說，黑盒分析的結果可能需要兩周時間。

普爾表示，他從未聽說過黑盒數據會因為墜機造成的高速撞擊而完全無法恢復，但下載數據、轉換為有用訊息以及正確分析細節仍需要一定的時間。

曾在2014年調查馬航MH370事故的前空難調查員哈特利（Joe Hattley）表示，即使飛行記錄器嚴重損壞，仍有可能從內部的單個存儲晶片中提取訊息：「如果我們沒有從飛行記錄器中獲得所有訊息，我會感到驚訝。」

中國東航一架波音737-800客機3月21日墜毀於中國廣西梧州，機上132人全部遇難。