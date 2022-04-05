東航MU5735空難｜黑盒送往美國破譯 專家預計一兩周內有結果
撰文：王忠會
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中國東航波音737-800客機墜毀事故黑盒已被送往美國華盛頓，專家估計，黑盒的破譯工作可能一兩周內就會有初步結果。
美國彭博社報道，中國東航波音737-800客機墜毀事故，黑盒已經送往美國華盛頓。東航墜機事故的原因，調查人員可能會在數日內從黑盒中獲得關鍵線索。
澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau）退休航空安全調查員坎貝爾（Neil Campbell）表示：「我預計調查小組將在一周內就能得到相關訊息，對於這樣的事故，記錄儀至關重要。」 坎貝爾曾參與2018年印尼航空公司波音737 Max空難的調查。
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總部位於渥太華的飛機科學公司（Plane Sciences）的首席執行官普爾（Mike Poole）說，黑盒分析的結果可能需要兩周時間。
普爾表示，他從未聽說過黑盒數據會因為墜機造成的高速撞擊而完全無法恢復，但下載數據、轉換為有用訊息以及正確分析細節仍需要一定的時間。
曾在2014年調查馬航MH370事故的前空難調查員哈特利（Joe Hattley）表示，即使飛行記錄器嚴重損壞，仍有可能從內部的單個存儲晶片中提取訊息：「如果我們沒有從飛行記錄器中獲得所有訊息，我會感到驚訝。」
中國東航一架波音737-800客機3月21日墜毀於中國廣西梧州，機上132人全部遇難。