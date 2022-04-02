東航MU5735空難｜英媒：一個黑盒已送到美國實驗室進行分析

中國東航MU5735飛行事故搜救任務已基本完成，有關兩部黑盒的解碼工作，有英媒稱，其中一部已經送到美國實驗室。



據英媒4月1日報道，美國國家運輸安全委員會（NTSB）當天稱，他們正在華盛頓協助中方下載3月21日東航MU5735空難發生前的駕駛艙話音記錄器數據。

報道稱，MU5735航班的駕駛艙話音記錄器已經送到華盛頓NTSB實驗室。駕駛艙語音記錄器有可能為調查人員提供航班上三名飛行員的交流細節。

NTSB還稱，一個由三名調查人員組成的小組已前往中國協助調查。他們是乘商業航班前往中國的。目前還不清楚調查人員是否將前往墜機現場，也不清楚將在中國停留多久，但他們有可能會在中國待幾個星期。此外，來自波音公司的一個小組也正前往中國協助調查。

NTSB日前宣布，準備來華參與調查東航MU5735航空器飛行事故的美國調查團隊已獲得中國簽證，已起程赴華。

公開資料顯示，NTSB是一個獨立的美國聯邦機構，負責調查和確定每起美國民用航空事故的可能原因，也負責調查公路、鐵路、海運等其他交通方式的重大事故。由於美國是全球民用航空器的主要製造國之一，NTSB參與了大量國際飛行事故調查。

3月31日，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤在新聞發布會上表示，事故發生後，全體應急處置指揮人員和現場搜救人員全力開展應急處置工作，7天完成兩部黑盒搜尋，8天完成全部遇難旅客的身份鑑定和DNA檢測比對工作。目前，指揮部的主要搜救任務已經基本完成

朱濤表示，隨着搜救工作接近尾聲，現已進入到事故技術分析和調查取證階段，根據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布完整的調查報告。