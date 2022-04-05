烏克蘭｜指責俄羅斯屠殺平民　美國籲將之逐出聯合國人權理事會

烏克蘭指控俄軍在布查鎮屠殺平民，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，美國將要求聯合國把俄羅斯踢出人權理事會。



格林菲爾德表示，俄羅斯參與人權理事國「是個笑話」，將要求聯合國表決將其踢出人權理事會。

俄羅斯目前正於聯合國人權理事會三年任期的第二年，聯合國大會193個會員國中，若有三分之二的票數通過，將可在理事任期內犯下嚴重侵害人權行徑的國家逐出。

圖為4月4日，烏克蘭基輔一個郊區，有兒童把在戰爭中病死的母親埋葬在花園中。（AP）

聯合國大會過去只有一次將會員國逐出人權理事會，2011年3月利比亞效忠前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）的軍隊，被指暴力鎮壓示威者。

烏克蘭指控俄軍在布查鎮屠殺平民，布查副市長表示，俄軍撤退後發現的300多具屍體中，有50具遭俄軍以私刑處決。烏克蘭檢察總長表示，目前已經發現了410具平民的屍體。

聯合國3日表示，現場工作人員還未能確定烏克蘭官員通報的死亡人數和其他細節。路透社同日報道亦指出，未能獨立驗證這些數據，或證實誰要為殺害這些居民負責。