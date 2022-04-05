尹錫悅欲參與四方會談　與美國就提升同盟關係達共識

韓國候任總統尹錫悅執政後的韓國對外政策備受關注，尹錫悦派遣代表團訪美，表態有意參與四方安全對話（Quad），並與美方就提升韓美同盟達成共識。



據韓聯社報道，韓國候任總統尹錫悅派遣的韓美政策協商代表團4月4日表示，韓方向美方說明了尹錫悅將韓美關係提升為更高水平的全面戰略同盟的構想，雙方就此達成共識。

尹錫悅派遣的代表團4日在美國國務院會見美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman），雙方就朝鮮發射洲際彈道導彈（ICBM）等安全情況進行討論。

韓方代表團團長朴振會後接受記者採訪時表示，韓國候任總統尹錫悅提議加強韓美同盟關係，將其發展成能為應對烏克蘭事態、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等全球事務作出貢獻的合作夥伴，美方對此構想表示歡迎。

朴振說，雙方一致認為，在韓國新舊政權交替之際，朝鮮不斷發起挑釁，在此嚴峻的形勢下，韓美保持密不透風的合作尤為重要。

雙方還認為，旨在增強聯合防衛態勢和延伸威懾力的高級別戰略會議非常重要，保持強而有力的遏制力應對朝鮮任何挑釁最為重要。為此，雙方就重啟韓美延伸威懾戰略磋商機制達成共識。

就美日澳印四國安全對話機制，尹錫悅派遣的代表團表明了韓方有意參與之意，美方則就此表示期待。

韓方代表團5日將訪問白宮，向美國總統拜登（Joe Biden）轉交尹錫悅親筆信，並協調韓美首腦會談日程等。