《少年法庭》掀社會關注少年犯罪　尹錫悅擬下調觸法少年入獄年齡

韓國實力派女星金憓秀主演的Netflix影集《少年法庭》以多宗真實案例，探討韓國《少年法》處分過低、再犯率高等爭議，掀起社會熱烈討論。



韓國法務部在日前提交給總統職務交接委員會的報告中透露，其考慮將「觸法少年」年齡標準，從14歲下修至12歲，意即12歲以上觸犯《刑法》得處以刑事罰。

韓國候任總統尹錫悅曾承諾下修觸法少年年齡標準。（Source：美聯社）

根據韓國KBS報道，司法界出身的候任總統尹錫悅曾承諾下修「觸法少年」年齡標準，法務部3月29日則在提交給交接委員會的報告中表示，將針對「觸法少年」上限14歲下修至12歲一事，積極參與國會修法討論。

根據韓國《少年法》定義，觸犯《刑法》未滿10歲者為「犯法少年」，10歲至14歲為「觸法少年」，14歲以上不滿19歲為「犯罪少年」。不過韓國對待青少年犯罪，更注重「教化」和「社會化」，因此以上3種年齡區隔中，僅有「犯罪少年」會受到刑事處罰。

韓國近5年青少年犯罪激增。（《少年法庭》劇照）

統計顯示，韓國近5年來，「觸法少年」犯罪暴增近50%，尤其是搶劫、性侵、謀殺等重大犯罪大幅增加，整體犯罪年齡降低，犯罪手法也愈發殘忍。不過根據現行法律，即使最惡劣的犯罪行為，最重僅處2年保護觀察，輿論認為，此恐將變相鼓勵青少年犯罪。

由於現行「觸法少年」規定制定於1958年，有人認為，這段期間身體和心理的成熟年齡皆有增長，「觸法少年」年齡標準也應下調。但反對意見也不在少數，由於「觸法少年」制度宗旨在於教化，降低年齡予以處罰的方法看似簡單，但效果也未必理想。

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