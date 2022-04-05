烏克蘭｜丹麥立陶宛等多國驅逐俄大使　拉脱維亞降與俄外交級別

烏克蘭布查鎮（Bucha）平民被殺事件後，歐洲多國採取行動。立陶宛、拉脱維亞4月4日宣布與俄羅斯外交關係降級，立陶宛更驅逐俄羅斯駐立陶宛大使。德法兩國及丹麥隨後亦宣布驅逐俄外交人員。



綜合俄羅斯衛星通訊社、塔斯社等俄媒報道，當地時間4月4日，立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）宣布，立陶宛決定降低與俄羅斯的外交關係級別，將驅逐俄羅斯駐立陶宛大使，並召回立陶宛駐俄大使。立陶宛還決定關閉俄羅斯駐克萊佩達總領館。

蘭茨貝吉斯「強烈譴責」俄軍隊在布查的「殘酷屠殺」，他說，立陶宛已將其決定告知其在歐盟和北約的合作夥伴。「我們已邀請合作夥伴跟隨我們的步伐。」

據蘭茨貝吉斯透露，因安全局勢早前離開烏克蘭首都基輔的立陶宛駐烏克蘭大使將返回基輔。

與立陶宛一樣，波羅的海國家拉脱維亞外交部長發推文稱，「拉脱維亞將降級與俄羅斯的外交關係。具體決定將在內部程序結束後公布。」

據俄羅斯衛星通訊社報道，在立陶宛和拉脱維亞決定降低與俄羅斯的外交關係後，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回應，俄羅斯政府將對兩國的做法進行報復，而且「不會等待很長時間」。

同天，法國外交部發布消息稱，法國決定驅逐數名俄羅斯外交官，理由是這些外交官的行為違背法國安全利益。法國外交部強調，「這一行動是在歐盟整體框架下進行」。

據法國24電視台報道，一位外交部消息人士透露，35名俄羅斯外交官將被驅逐出境。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同天宣布將40名俄羅斯外交官列為「不受歡迎的人」，並承諾與合作夥伴協商進一步對俄羅斯的舉措。貝爾伯克稱，這是對俄羅斯在烏克蘭發動「令人難以置信的暴行」的回應。

她在Twitter上寫道：「我們宣布俄羅斯大使館的大量員工為不受歡迎的人。我們將與我們的合作夥伴一起發起進一步的反應。」據報40名俄羅斯外交官將被法國驅逐，他們是「俄羅斯情報部門的人」。

俄外交部發言人扎哈羅娃回應德國做法時稱，將回應「德國政治機器的這種惡意行為」。

丹麥4月5日也宣布，將驅逐15名俄羅斯外交官。

對於歐洲多國驅逐俄外交官，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（DmitryMedvedev）回應稱，俄羅斯沒有感受到歐洲各國驅逐其外交官的影響，並表示俄羅斯將作出回應。

梅德韋傑夫在社交媒體Telegram上寫道：「每個人都知道回應：這將是對等的，對雙邊關係具有破壞性。」